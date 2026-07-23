Minaccia di morte un uomo durante una lite: denunciato 54enne | Ritirate armi e porto d'armi - Tuttoggi.info

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Minaccia di morte un uomo durante una lite: denunciato 54enne | Ritirate armi e porto d’armi

Flavia Pagliochini

Minaccia di morte un uomo durante una lite: denunciato 54enne | Ritirate armi e porto d’armi

Gio, 23/07/2026 - 12:14

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Ha minacciato di morte un uomo al culmine di un acceso dissidio legato a questioni economiche. Per questo un 54enne è stato denunciato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Foligno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto con l’accusa di minacce gravi.

L’intervento della polizia è scattato dopo la denuncia-querela presentata dalla persona offesa: gli investigatori hanno immediatamente verificato l’eventuale disponibilità di armi da parte dell’uomo denunciato, accertando che il 54enne deteneva regolarmente un fucile da caccia e una pistola.

Successivamente, gli agenti hanno svolto una serie di accertamenti per acquisire riscontri alle dichiarazioni della vittima. Le verifiche hanno confermato quanto denunciato dalla vittima, consentendo ai poliziotti di rintracciare il presunto autore delle minacce e procedere alla sua denuncia all’autorità giudiziaria. Inoltre il commissariato ha disposto in via d’urgenza, ai sensi degli articoli 38 e 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), il ritiro cautelare del fucile e della pistola detenuti dal 54enne, del relativo munizionamento e del titolo che ne autorizzava la detenzione.

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