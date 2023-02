Minacce anarchiche, a Cantone la solidarietà del Siap

“Preoccupa l’escalation violenta, in Italia e in Europa, da parte del mondo anarchico che vuole creare le condizioni per il ritorno ai tempi più bui della nostra storia – aggiunge D’Acciò –, alla stagione del terrorismo. Dopo le proteste pubbliche e le dichiarazioni di solidarietà a Cospito, si è passati alle minacce con auto bruciate, attacchi a sedi diplomatiche, proiettili inviati a magistrati e giornalisti, violenze contro poliziotti in piazza e un commissariato, fino alla frase incriminata contro il procuratore di Perugia, Cantone. Per questo riteniamo necessario non sottovalutare ogni episodio violento, affinché tutti gli attori istituzionali siano coesi e consci dell’esigenza di preservare l’ordine pubblico, condizione senza la quale non può esserci pace sociale e convivenza”.

“Pertanto – conclude il segretario D’Acciò – condividiamo le parole del ministro dell’interno Matteo Piantedosi e del Capo della polizia Lamberto Giannini sul primato della Legge che non può inchinarsi di fronte alle violenze”.