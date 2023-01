Anarchici, scritte e attenzione alta a Spoleto. Cospito trasferito a Milano

A Spoleto, in particolare, esiste un forte legame tra il mondo anarco-insurrezionalista locale e Alfredo Cospito

E’ alta anche a Spoleto l’attenzione sulla “galassia” degli anarchici che in tutta Italia stanno manifestando solidarietà ad Alfredo Cospito, il detenuto in carcere per “strage” in regime di 41bis ed in sciopero della fame da oltre 100 giorni. Mentre il 55enne è stato trasferito dalla Sardegna al carcere Opera di Milano (prima ancora era nel penitenziario di Terni), si moltiplicano gli atti eversivi e le scritte in suo sostegno e per la revoca del regime di carcere duro.

A Spoleto, in particolare, esiste un forte legame tra il “mondo” anarco-insurrezionalista locale e Cospito. Un legame che aveva portato nel novembre 2021 a chiudere il “Circolaccio” di via della Repubblica, nell’ambito di una inchiesta dei Ros con la quale erano state eseguite 6 misure cautelari (una allo stesso Alfredo Cospito per presunti reati quando era in carcere a Terni per altri fatti) oltre a perquisizioni nei confronti di altri indagati. Nel giro di pochi giorni, però, l’ordinanza del gip di Perugia era stata annullata e tutti erano tornati liberi. Una decisione confermata anche dalla Cassazione che ha disposto il rinvio degli atti alla sede giudiziaria di Firenze. L’inchiesta pendente su alcuni spoletini (e non solo), però, sembra essere ferma ormai da tempo.