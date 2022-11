Millanta conoscenza con poliziotto suo vicino di casa e lo truffa: denunciato

Quando poi la vittima ha contattato il vicino di casa, questo l’ha informato di non conoscere il giovane in questione. A quel punto, realizzato di essere stato vittima di un raggiro, ha deciso di denunciare l’accaduto alla Polizia di Stato.

Grazie alla descrizione effettuata dalla vittima, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono riusciti a risalire all’identità del 36enne, noto alle Forze dell’Ordine per i numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Per questo motivo, formalizzata la denuncia da parte della vittima e terminati gli accertamenti di rito, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa.

(foto di repertorio)