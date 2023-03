Miglioramento sicurezza stradale, partiti i lavori sulla Sp 9 Tuderte-Amerina e sulla Sp 22 - Tuttoggi

Sulla Sp 22, dal bivio della Fonte di Sangemini verso Cesi fino a Poggio Azzuano, invece, è in programma la riqualificazione delle pavimentazioni stradali in entrambi i sensi di marcia.

“I due cantieri dureranno una settimana”, spiega il consigliere delegato alla Viabilità Sergio Armillei. “Segnano l’inizio di un vasto programma di interventi che riguarderà numerosi tratti viari della rete stradale di competenza della Provincia per far fronte alle esigenze di miglioramento della sicurezza per chi viaggia. Ai fondi a disposizione si aggiungeranno quelli derivanti dal Pnrr per le aree interne”.