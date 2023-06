Migliora l’efficienza energetica della tua casa acquistando elettrodomestici green - Tuttoggi.info

In questi ultimi anni grazie ai numerosi bonus le persone hanno deciso di optare per il rinnovamento e la ristrutturazione ma molti altri hanno capito l’importanza di investire in nuovi elettrodomestici con etichetta energetica top di gamma

Si parla sempre più spesso di come l’efficienza energetica della propria casa possa dare benefici non solo sull’ambiente ma anche sulle finanze familiari; proprio in questi ultimi anni grazie ai numerosi bonus le persone hanno deciso di optare per il rinnovamento e la ristrutturazione ma molti altri hanno capito l’importanza di investire in nuovi elettrodomestici con etichetta energetica top di gamma.

Bonus elettrodomestici 2023: è ancora attivo?

Buone notizie in questo senso: fino al 2024 il bonus mobili ed elettrodomestici resta attivo; il Governo ha confermato la detrazione fiscale del 50%. L’incentivo Irpef del 50% fa in modo che le spese sostenute nel 2022, 2023 e 2024 potranno essere ripartite in dieci quote annuali fino ad un massimo di 10.000 euro per il primo anno, 8.000 per il secondo e 5.000 per l’ultimo. Ad essere concessi sono solo pagamenti con bonifico, carta di debito o di credito; non può essere quindi acquistato nessun elettrodomestico in contanti per poter usufruire della detrazione.

Il bonus elettrodomestici può essere richiesto da chi paga con finanziamento?

Il bonus mobili ed elettrodomestici approvato dal Governo può essere richiesto anche da chi acquista con un finanziamento a rate; l’importante è che la società che eroga il servizio paghi il corrispettivo con le modalità indicate precedentemente. Un’ altra opzione possibile è richiedere un finanziamento personale così da avere la liquidità e occuparti tu stesso dei pagamenti con bonifico o carta di credito e debito.

Quali elettrodomestici possono essere acquistati?

La tipologia degli elettrodomestici ammessi all’interno di questa agevolazione fiscale riguarda modelli in grado di migliorare l’efficienza energetica, offrendo un effettivo risparmio in termini economici e di consumi. Si parla infatti di forni con casse non inferiore alla A, lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie non inferiori alla E, frigo e freezer non inferiori alla F ma anche apparecchi di condizionamento e ventilatori elettrici con una buona etichetta.

