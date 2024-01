Michele Milli a 'Linea Bianca', la promessa di Ossini "Scaleremo insieme il Monte Bianco" - Tuttoggi.info

Il 39enne atleta paralimpico si è raccontato tra i sentieri innevati di Campo Imperatore, sempre insieme al suo fidato compagno di scalate Daniele Caratelli | Il conduttore gli ha strappato una grande promessa per i suoi 40 anni

Dopo il successo avuto a Unomattina Michele Milli, il 39enne atleta paralimpico di Judo umbertidese, è tornato oggi (20 gennaio) in tv a ‘Linea Bianca’, programma dedicato alla montagna su Rai 1.

Ancora una volta a fianco del conduttore Massimiliano Ossini e del fidato compagno di scalate Daniele Caratelli, Michele ha parlato della sua vita tra i sentieri innevati di Campo Imperatore (Abruzzo). l due amici d’infanzia hanno parlato del loro progetto “In The Dark”, che li vede ormai da anni scalare insieme le vette d’Italia per portare a tutti un semplice ma forte messaggio: “la disabilità non è affatto un limite“.

Tra i racconti di vita – la cecità dopo una incidente di caccia e le numerose conquiste fatte, dalle vittorie sul tatami al lavoro di fisioterapista – Michele ha parlato della sua ultima “fatica”, la Marmolada, annunciando anche di voler scalare il Monte Bianco per i suoi 40 anni.

A questo punto il conduttore Ossini – guida onoraria della Valle D’Aosta – ha strappato una grande promessa all’umbertidese e all’amico Daniele, impegnandosi ad accompagnarli sulla cima più alta d’Italia con delle guide esperte. Noi, ovviamente, faremo tutti il tifo per lui!