Meteo Weekend, sabato stabile e nuvolosità in transito | Domenica spruzzata di neve sui 1700mt - Tuttoggi

Nazionale, per il 12 novembre

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza poco o irregolarmente nuvolosi; nebbie e foschie lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio ancora tempo stabile ma con nuvolosità irregolare in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi e locali banchi di nebbia lungo la Valle del Po.

AL CENTRO

Al mattino stabilità diffusa con nuvolosità irregolare, specie sui settori Adriatici. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora tempo asciutto; peggiora in nottata con deboli piogge lungo le coste Abruzzesi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori, ma con tempo asciutto. Al pomeriggio peggiora su Molise, Basilicata, Puglia e Calabria con qualche piovasco. In serata e in nottata ancora precipitazioni sparse sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia; neve sui rilievi del Molise dai 1700 metri.

Temperature minime stabili o in calo al centro-sud, in aumento al nord; massime attese in generale diminuzione.

