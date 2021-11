Meteo weekend, sabato prime nevicate sopra i 1400 metri - Tuttoggi

Domenica piogge diffuse in mattinata e poi anche nel pomeriggio su tutti i settori locali: quota in calo e nevicate oltre 900 metri

Umbria

Sabato. Nuvolosità irregolare al mattino e al pomeriggio su tutti i settori con locali nevicate oltre i 1400 metri in Appennino; peggioramento atteso in serata con piogge sparse su tutto il territorio e quota neve in calo a 1100 metri.

Domenica. Piogge diffuse in mattinata e poi anche nel pomeriggio su tutti i settori, locali nevicate oltre 900 metri di quota; in serata si attendono ancora precipitazioni sui settori meridionali e fiocchi oltre i 900-1000 metri.

Italia- 27 dicembre

AL NORD

Nuvolosità irregolare al mattino con neve sulle Alpi e qualche pioggia su Liguria e Triveneto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con fenomeni estesi anche alla Romagna. In serata si rinnovano condizioni di maltempo; quota neve in calo fino in collina sulle Alpi ed intorno ai 1000 metri sull’Appennino settentrionale.

AL CENTRO

Al mattino maltempo sui settori Tirrenici, con neve in Appennino a quote di montagna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo asciutto sui versanti Adriatici. In serata attese forti piogge su Toscana, Umbria e Lazio. Neve in calo fino a 1100-1300 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Maltempo al mattino, con piogge e temporali su Campania, Basilicata e Sardegna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio precipitazioni sparse su tutti i settori, ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata attesa ancora qualche pioggia su Sardegna, Campania e Basilicata, cieli sereni o poco nuvolosi altrove.

Temperature minime stabili o in rialzo e massime stabili o in calo.

www.centrometeoitaliano.it