Merloni, se ne torna a parlare in un libro

La curatela fallimentare sta per pubblicare un bando di vendita per il frazionamento del capannone industriale

Un libro riaccende l’attenzione sulla Merloni. Il libro, realizzato con il contributo della Camera del lavoro di Perugia, è stato curato dal giornalista Alessandro Orfei, e vede la raccolta di una serie di interviste ad alcuni dei protagonisti della vicenda. Il testo, presentato la scorsa settimana a Nocera Umbra, si intitola “La grande fabbrica nel piccolo territorio”. Sono stati raccolte le testimonianze dei sindaci Valer Ruggiti, Francesco Bontempi, Virginio Caparvi e Massimiliano Presciutti. E poi quelle dei lavoratori e sindacalisti: Filippo Ciavaglia, Simone Pampanelli, Luciano Recchioni, Patrizia Cossu, Carla Fioriti, Maurizio Tempesta.

Gli interventi

Di “piccola ma importante pubblicazione per iniziare a scrivere un po’ di storia” ha parlato Filippo Ciavaglia (Cgil). Il sindaco di Nocera, Virginio Caparvi, è entrato nel merito dell’attualità annunciando nel breve periodo la pubblicazione, da parte della curatela fallimentare, di un bando per la vendita dello stabilimento attraverso il frazionamento. “Merloni per il territorio è stata una grande occasione mancata“, ha detto il sindaco di Gualdo, Massimiliano Presciutti facendo riferimento ad eventuali progetti futuri di riutilizzo. Ruggiti ha ripercorso gli anni della nascita mentre Luciano Recchioni si è soffermato sulla difficile crisi e la situazione di difficoltà degli ultimi anni. A chiudere i lavori il segretario provinciale Cgil, Simone Pampanelli. “E’ stata una grande vertenza senza che la cultura sindacale si fosse sedimentata davvero nella fabbrica”.