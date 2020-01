Mercoledì senza elettricità a Perugia: le zone interessate - Tuttoggi

Interruzione di energia elettrica, mercoledì, in diverse zone di Perugia, per lavori alla rete.E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa infatti che mercoledì 22 gennaio avvierà un importante intervento di potenziamento del sistema elettrico a Perugia, con particolare riferimento alla cabina denominata “Aiglon” che costituisce uno snodo elettrico strategico di Ponte San Giovanni per l’alimentazione dell’area di via della Scuola e vie limitrofe.

La cabina, che trasforma l’energia elettrica da media a bassa tensione e la distribuisce ad attività artigianali, esercizi commerciali e abitazioni, sarà sottoposta a restyling completo attraverso la sostituzione di tutti gli scomparti di impianto che saranno completamente rinnovati con nuove apparecchiature motorizzate, grazie alle quali migliorerà la qualità e la continuità del servizio elettrico.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per mercoledì 22 gennaio, dalle ore 8:30 alle 15:30. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze tra via della Scuola, via del Volo, via Manzoni, via Giacanelli, via Quintina, via della Lancia, via San Giovanni Battista, via Cestellini, via della Barca, via Maremmani (pochi civici per ogni via).

Ai lavori di domani seguiranno altri interventi a febbraio per il rimontaggio della cabina, ma saranno programmati di domenica in modo da diminuire i disagi per le attività operative nei giorni feriali oppure con gruppi elettrogeni che, dopo l’installazione dei nuovi interruttori, potranno essere collegati all’impianto per garantire l’approvvigionamento elettrico durante la conclusione delle operazioni. E-Distribuzione ha concordato tempi e modalità degli interventi con l’Amministrazione Comunale, anche per la gestione degli edifici pubblici presenti nell’area.

Sempre mercoledì si svolgeranno interventi circoscritti in altre due zone di Perugia, uno nella frazione di Parlesca (dalle ore 9:00 alle 12:30 per la sostituzione di un tratto di cavo aereo danneggiato in via Madonna del Popolo e l’altro a Ponte Felcino (dalle 8:30 alle 12:30) per un riassetto dei carichi elettrici e regolazione di tensione in via Puccini.

In tutte le circostanze i clienti sono informati anche con affissioni nella zona interessata. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.