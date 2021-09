Mercato settimanale Gubbio, si spostano i banchi - Tuttoggi

Nella concomitanza del Festival del Medioevo, ambulanti ricollocati nei prossimi due martedì (21 e 28 settembre), nell'area di Piazza Quaranta Martiri

A causa della concomitanza con il Festival del Medioevo, i posteggi degli ambulanti che partecipano al Mercato settimanale già in Piazzale Arturo Frondizi e Via Mazzatinti, saranno ricollocati per i prossimi due martedì (21 e 28 settembre 2021), nell’area di Piazza Quaranta Martiri compresa tra la Chiesa di San Francesco e la Farmacia Comunale, con conseguente chiusura al traffico di Porta Ortacci.

Attenzione quindi ai nuovi divieti di sosta vigenti per le date indicate.