Mercato Gubbio, scelta nuova location provvisoria ma sarà sospeso fino al 23 aprile - Tuttoggi.info

Alla fine i banchi rimarranno in centro storico, tra viale del Teatro Romano e il parcheggio ex seminario | Ma prima della ricollocazione occorre aspettare la fine dei lavori per il polo intermodale

Il mercato settimanale di Gubbio, alla fine, rimarrà in centro storico, precisamente lungo viale del Teatro Romano e nel parcheggio (rinnovato) dell’ex seminario.

E’ questa la decisione presa dalla giunta comunale, dopo le numerose polemiche sfociate addirittura in una mozione in Consiglio comunale. Dopo l’ipotesi del piazzale antistante alla Coop, a questo punto tramontata defitivamente – per alcuni avrebbe creato problemi di parcheggio mentre per altri era troppo lontana dal cuore della città – l’amministrazione ha dunque deciso la nuova location, che andrà a rimpiazzare quella giudicata “inidonea” dello sterrato del Teatro Romano.

C’è comunque un grosso “però”: attualmente infatti, il parcheggio dell’ex seminario e lo stesso viale sono occupati dai rispettivi cantieri che porteranno alla nascita del polo intermodale. Con una deliberazione di giunta infatti, dopo già due settimane di stop, il mercato verrà sospeso fino al 23 aprile (salteranno quindi altri tre martedì), in attesa della conclusione dei lavori. Solo allora, forse proprio martedì 30 aprile, i 106 banchi saranno collocati nella nuova location provvisoria, che resterà tale finche non sarà pronta la rinnovata Piazza 40 Martiri.