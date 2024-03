Lavori in via del Teatro Romano, mercato soppresso per due settimane - Tuttoggi.info

Per fare spazio al cantiere del Polo intermodale non ci sarà mercato nelle giornate del 26 marzo e del 2 aprile prossimi | Firmata l'ordinanza

Dopo lo spostamento dei banchi nell’area del Teatro Romano (causa lavori in Piazza 40 Martiri) – che ha lasciato insoddisfatta la maggior parte degli ambulanti – e l’ipotesi (allo studio) di un ulteriore trasferimento discussa anche in Consiglio, per il mercato settimanale di Gubbio si apre un altro capitolo.

Con l’ordinanza del 21 marzo 2024, infatti, sono state ufficialmente soppresse le giornate mercatali del 26 marzo e 2 aprile prossimi. Questo perché proprio l’area lungo viale del Teatro Romano sarà interessata ai lavori – per 1 milione e 100mila euro – del nuovo Polo Intermodale per il trasporto pubblico. In questi giorni peraltro è già in corso il rifacimento del parcheggio dell’ex seminario, dove sorgeranno 100 posti auto.

Il cantiere, dunque, occuperà la zona dove nelle ultime settimane si sono “stabiliti” gli ambulanti e quindi ciò significa, gioco-forza, lo stop al mercato settimanale. “Qualora – si legge nell’ordinanza – si verifichino eventi imprevisti o altri casi di necessità o forza maggiore, per esigenze organizzative inerenti eventi e manifestazioni che l’Amministrazione comunale ritenga di prevalente (o rilevante) interesse turistico, artistico, sportivo, promozionale, che rendano impossibile o inopportuno lo svolgimento di un mercato o di una fiera nell’ordinaria ubicazione o orario, il sindaco con apposita ordinanza ne dispone a titolo temporaneo la soppressione o spostamento di sede e orario, dandone avviso agli operatori. In caso di spostamento temporaneo la collocazione temporanea dei posteggi avviene garantendo a tutti i titolari di concessione la possibilità di operare”.