Mercato di piazza del Popolo, bando per assegnazione posteggi riservati ai produttori agricoli

Ai sensi del nuovo Regolamento Comunale per il Commercio su aree pubbliche (art. 8) approvato dal Consiglio Comunale il 29 novembre 2018, l’Amministrazione / Assessorati al Commercio e all’Agricoltura ha avviato la procedura di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli nel mercato settimanale che si svolge nella giornata del sabato in Piazza del Popolo ad Orvieto.

Sul sito web del Comune di Orvieto (clicca qui) è pubblicato, infatti, il bando e il modulo di domanda per l’assegnazione in concessione per 12 anni di posteggi riservati ai produttori agricoli nel mercato; bando redatto in base alle norme vigenti in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo e attuazione della direttiva comunitaria relativa ai servizi del mercato interno.

Si tratta di 14 posteggi di diversa ampiezza. Nel mercato possono essere venduti esclusivamente i prodotti agricoli provenienti dalle aziende, ovvero prodotti agroalimentari freschi o trasformati e/o confezionati non deperibili, quali: prodotti tipici locali e regionali conservati sotto sale/olio/salamoia, prodotti agricoli trasformati (marmellate, conserve, vini, oli, liquori, ecc..) prodotti caseari o di origine animale, prodotti del bosco o del sottobosco, miele e prodotti derivati dell’apicoltura, nonché prodotti ortofrutticoli, prodotti vivaistici, erbe officinali ed aromatiche, prodotti per la cura della persona.

Possono partecipare al bando gli imprenditori agricoli, singoli o associati iscritti nel Registro delle imprese della camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi che rispettino le seguenti condizioni: ubicazione della sede principale dell’azienda agricola nella Regione Umbria; vendita nel mercato di merci prodotte dalla propria azienda o dall’azienda dei soci imprenditori agricoli anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti negli ambiti territoriali.

“Si compie finalmente un passo importante non solo in funzione di regolarizzare e strutturare la partecipazione dei produttori agricoli ai mercati settimanali rionali – afferma l’Assessore all’Agricoltura, Alessandra Cannistrà – ma di valorizzarne la presenza. Per la prima volta l’Amministrazione concretizza un progetto chiaro riguardo a questo importante settore commerciale che caratterizza in modo particolare il centro storico e la “piazza” per eccellenza, ovvero piazza del Popolo: fare del mercato una realtà che qualifichi il commercio, una tradizione che si rinnova per rispondere alla richiesta di agrolimentare di qualità e di filiera locale, di alimenti originari che possano essere fonte di benessere oltre che di piacere gastronomico.

Determinante in questo progetto è la sinergia tra i due assessorati: insieme a Roberta Cotigni l’impegno è rivolto a rafforzare anche la dimensione sociale oltre che economica del mercato allo scopo di stimolarne rinnovamento e sviluppo. Un ringraziamento speciale va ai tanti operatori e produttori che hanno stimolato con fiducia l’Amministrazione perché credono nelle potenzialità del mercato e nel valore della collaborazione nel percorso intrapreso”.

“Un ringraziamento all’Ufficio Commercio e alla Polizia municipale preposta per il lavoro di squadra che, nonostante difficoltà e rallentamenti, è stato efficace nel dare una risposta attesa e necessaria” aggiunge l’Assessore al Commercio, Roberta Cotigni.

(foto di repertorio)

