Mercato di Bastardo, assegnati 12 nuovi posteggi per gli ambulanti - Tuttoggi.info

L'assessore al commercio, Valeria Santi: "Assegnati 12 nuovi posteggi, cresce l'offerta commerciale per i cittadini"

“Il mercato settimanale di Bastardo accresce la sua offerta commerciale e testimonia la sua attrattività, dal momento che sono stati assegnati 12 nuovi posteggi per i venditori, sui 21 disponibili”.

E’ quanto evidenzia l’assessore al commercio e allo sviluppo economico, Valeria Santi, che aveva curato il bando pubblicato a fine anno per implementare il numero di banchi presenti il mercoledì mattina. “Siamo contenti della risposta che c’è stata, a completamento di un lavoro svolto in questi anni tra l’ufficio commercio e il comando di polizia locale, che ha prodotto il nuovo regolamento, la revisione della disposizione dei banchi e ora il nuovo bando, a cui si è avuta una risposta incoraggiante. Il mercato è da sempre un appuntamento fisso per il commercio locale e dai Comuni a noi vicini e ora vedrà nuovi banchi e categorie merceologiche a disposizione dei cittadini e dei visitatori”, ha sottolineato l’assessore.

Foto repertorio TO