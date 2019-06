Mercato delle Gaite, presentato il programma 2019

1989-2019: una grande passione che da trent’anni accompagna il popolo delle Gaite, che esplode nella festa, che scandisce la vita di tutto l’anno. San Giovanni, San Giorgio, Santa Maria e San Pietro sono ormai come famiglie in cui ci si ritrova, si crea, si lavora duro, si litiga, si cresce, ci si dispera e si esulta; dove qualcuno va via, altri si aggiungono… Ma di sicuro, da quando alcune associazioni bevanati hanno avuto la prodigiosa idea del Mercato delle Gaite, la vita nel borgo è molto cambiata. La Manifestazione si è via via strutturata acquisendo competenze e raggiungendo traguardi, affinando strumenti, inventando storie, ricostruendo ambienti e scene di vita medievale come nei grandi set cinematografici, che non a caso si rivolgono a Bevagna e alle Gaite per realizzare produzioni importanti dedicate all’età di mezzo.

In trent’anni il Mercato delle Gaite si è trasformato in un potente attrattore turistico e in un motore economico fondamentale per tutto il territorio. Ma per i bevanati è sempre e innanzitutto un’agguerrita competizione, con il suo carico di gioia irrefrenabile e delusione cocente.

L’edizione presentata sabato mattina a Palazzo Lepri dal Podestà Claudio Cecconi e dal professor Franco Franceschi, referente scientifico della manifestazione e da anni grande amico delle Gaite, si preannuncia ricca di eventi fra tradizione e innovazione. A partire dal Banchetto Medievale che precede l’apertura del Mercato, previsto per l’8 giugno nella quinta naturale di piazza Silvestri, e che ci porterà idealmente nel refettorio del convento dei domenicani di Mevania con “Nomen Omen. Coena in refectorio fratrum”, organizzato quest’anno dalla Magnifica Gaita San Pietro.

Dal 20 al 30, dall’evento inaugurale alla proclamazione della Gaita vincitrice, un cartellone intenso lungo 10 giornate: spettacoli, musica, animazione e cucina medievale accompagneranno le gare tra le quattro Gaite.

L’apertura della Manifestazione, quest’anno curata collegialmente dai quattro cerimonieri, si preannuncia come un evento di primo piano. Prendendo spunto da una cronaca veneziana del 1268, infatti, sfileranno nel cuore di Bevagna tutte le arti e i mestieri realizzati dalle quattro Gaite nei trent’anni di vita della festa: tanti prodotti e strumenti, dunque, e carri, animali, tamburi, stendardi, con più di 200 figuranti in costume.

Le premesse ci sono tutte affinché anche in questo trentesimo anno Bevagna venga di nuovo incoronata Città delle Gaite.

Il Programma 2019

SABATO 8 GIUGNO

Banchetto medievale: Nomen Omen. Coena in refectorio fratrum

dal 21 al 30 giugno

taverne e locande aperte dalle 19.30; nei giorni 22-23 e 29-30 aperte anche a pranzo

20 – 30 giugno

GIOVEDÌ 20

Artifices de la cittade de Mevania

Evento inaugurale in occasione del 30° anniversario del Mercato delle Gaite

Che la Festa abbia inizio! Iuramentum Potestatis

ore 21.00 Piazza Filippo Silvestri

VENERDÌ 21

I Mestieri delle Gaite: botteghe delle Arti aperte nelle 4 Gaite

dalle ore 21.00 alle ore 23.30

“Errabundi Musici”

dalle ore 20.30 Piazza Silvestri e a seguire itineranti nelle vie del borgo e nelle taverne delle Gaite

30 anni di Mercato delle Gaite proiezione video mapping celebrativo della manifestazione

dalle ore 22.00 Piazza Silvestri

“Musicanti Potestatis”presentano Quando m’apparve Amore. Notte della musica romantica medievale*

dalle ore 22.15 chiesa di San Silvestro, Piazza Silvestri

SABATO 22

I Mestieri delle Gaite: botteghe delle Arti aperte nelle 4 Gaite

dalle ore 10.30 alle ore 12.30; dalle ore 16.00 alle ore 19.00; dalle ore 21.00 alle ore 23.30

“Giullari Teatro” presenta Tilopia e il contorno del Diavolo, I musici di Lilliput e La Confraternita di fra Diavolo

“Teatro Leonida” presenta Uranius, spettacolo di fuoco e acrobatica

“Teatro Teonico” presenta Giullarate medievali, spettacolo di equilibrio e giocoleria

dalle ore 10.30 Piazza Silvestri, Corso Matteotti, Piazza Garibaldi, Largo Gramsci (itineranti)

Prove generali della Gara Mestieri medievali (animazione aperta al pubblico)

ore 15.30 Gaita Santa Maria, ore 16.30 Gaita San Giorgio

“Musicanti Potestatis” e “Trobadores” itineranti nelle vie e nelle piazze del borgo

dalle ore 17.00

“Musicanti Potestatis” e “Trobadores” itineranti nelle vie e nelle piazze del borgo. Notte romantica medievale*

dalle ore 21.00

Tenzone d’amore e battaglie a cura de “La Compagnia del Grifoncello”

ore 21.30 Piazza Silvestri

DOMENICA 23

Disfida di Tiro con l’arco storico. Gara Nazionale

dalle ore 9.00 gara itinerante nelle vie del borgo

FINALE: ore 15.00 Piazza Silvestri

“Giullari Teatro” presenta Tilopia e il contorno del Diavolo, I musici di Lilliput e La Confraternita di fra Diavolo

“Teatro Leonida” presenta Uranius, spettacolo di fuoco e acrobatica

“Teatro Teonico” presenta Giullarate medievali, spettacolo di equilibrio e giocoleria

dalle ore 10.30 Piazza Silvestri, Corso Matteotti, Piazza Garibaldi, Largo Gramsci (itineranti)

Messa solenne in canto gregoriano

ore 11.00 chiesa di San Michele Arcangelo, Piazza Silvestri

I Mestieri delle Gaite: botteghe delle Arti aperte nelle 4 Gaite

dalle ore 10.30 alle ore 12.30; dalle ore 16.00 alle ore 19.00; dalle ore 21.00 alle ore 23.30

Prove generali della Gara dei Mestieri medievali (animazione aperta al pubblico)

ore 15.30 Gaita San Giovanni, ore 16.30 Gaita San Pietro

LUNEDÌ 24

I Mestieri delle Gaite: botteghe delle Arti aperte in Gaita San Giorgio e in Gaita San Giovanni

dalle ore 21.00 alle ore 23.30

“Musicanti Potestatis” itineranti nelle vie e nelle piazze del borgo

dalle ore 20.30

Artes Guaitarum: Gara dei Mestieri

(riservata alla giuria)

Gaita Santa Maria e Gaita San Pietro

“Giullari del Diavolo”

dalle ore 21 Piazza Silvestri

MARTEDÌ 25

I Mestieri delle Gaite: botteghe delle Arti aperte in Gaita Santa Maria e in Gaita San Pietro

dalle ore 21.00 alle ore 23.30

Artes Guaitarum: Gara dei Mestieri

(riservata alla giuria)

Gaita San Giovanni e Gaita San Giorgio

“Giullari del Diavolo”

dalle ore 21 Piazza Silvestri

MERCOLEDÌ 26

I Mestieri delle Gaite: botteghe delle Arti aperte nelle 4 Gaite

dalle ore 21.00 alle ore 23.30

Coquina Guaitarum: Gara Gastronomica

(riservata alla giuria)

Gaita Santa Maria e Gaita San Pietro

“Giullari del Diavolo”

dalle ore 21 Piazza Silvestri

GIOVEDÌ 27

I Mestieri delle Gaite: botteghe delle Arti aperte nelle 4 Gaite

dalle ore 21.00 alle ore 23.30

Coquina Guaitarum: Gara Gastronomica

(riservata alla giuria)

Gaita San Giovanni e Gaita San Giorgio

“Giullari del Diavolo”

dalle ore 21 Piazza Silvestri

Disfide e contese a cura de “La Compagnia del Grifoncello”

ore 21.30 Piazza Silvestri

VENERDÌ 28

“Giullari Teatro” presenta Tilopia e il contorno del Diavolo, I musici di Lilliput e La Confraternita di fra Diavolo

“Teatro Leonida” presenta Uranius, spettacolo di fuoco e acrobatica

“Teatro Teonico” presenta Giullarate medievali, spettacolo di equilibrio e giocoleria

dalle ore 19.00 Piazza Silvestri, Corso Matteotti, Piazza Garibaldi, Largo Gramsci (itineranti)

I Mestieri delle Gaite: botteghe delle Arti aperte nelle 4 Gaite

dalle ore 21.00 alle ore 23.30

“Musicanti Potestatis” itineranti nelle vie e nelle piazze del borgo

dalle ore 21.00

SABATO 29

I Mestieri delle Gaite: botteghe delle Arti aperte nelle 4 Gaite

dalle ore 10.30 alle ore 12.30; dalle ore 16.00 alle ore 19.00; dalle ore 21.00 alle ore 23.30

“Giullari Teatro” presenta Tilopia e il contorno del Diavolo, I musici di Lilliput e La Confraternita di fra Diavolo

“Teatro Leonida” presenta Uranius, spettacolo di fuoco e acrobatica

“Teatro Teonico” presenta Giullarate medievali, spettacolo di equilibrio e giocoleria

“Errabundi Musici”

dalle ore 10.30 Piazza Silvestri, Corso Matteotti, Piazza Garibaldi, Largo Gramsci (itineranti)

Apertura dei Mercati Medievali delle 4 Gaite

dalle ore 16.00 fino al crepuscolo

Armoniche cadenze esibizione dei “Tamburini della Nobilissima Parte de Sopra” di Assisi

dalle ore 20.00 itineranti nelle vie del borgo e nelle taverne delle Gaite

ore 22.30 Piazza Silvestri

“Musicanti Potestatis” itineranti nelle vie e nelle piazze del borgo

dalle ore 21.00

DOMENICA 30

Mercatores Guaitarum in gara: Gara Mercato (riservata alla giuria)

Mattina: Gaita San Giorgio e Gaita Santa Maria

Pomeriggio: Gaita San Pietro e Gaita San Giovanni

Mattina

Apertura dei Mercati della Gaita San Pietro e della Gaita San Giovanni

dalle ore 9.30

Prove generali della Gara Mercato medievale (animazione aperta al pubblico)

ore 10.00 Gaita San Pietro

ore 11.15 Gaita San Giovanni

“Giullari Teatro” presenta Tilopia e il contorno del Diavolo, I musici di Lilliput e La Confraternita di fra Diavolo

“Teatro Leonida” presenta Uranius, spettacolo di fuoco e acrobatica

“Teatro Teonico” presenta Giullarate medievali, spettacolo di equilibrio e giocoleria

“Errabundi Musici”

dalle ore 10.30 Piazza Silvestri, Corso Matteotti, Piazza Garibaldi, Largo Gramsci (itineranti)

Pomeriggio

Apertura dei Mercati della Gaita San Giorgio e della Gaita Santa Maria

dalle ore 14.00

Prove generali della Gara Mercato medievale (animazione aperta al pubblico)

ore 16.00 Gaita San Giorgio

ore 17.30 Gaita Santa Maria

Arcatores Guaitarum: gara di tiro con l’arco storico.

Cerimonia di chiusura: proclamazione della Gaita vincitrice e assegnazione del Palio 2019

ore 22.00 Piazza Silvestri

*eventi in collaborazione con I Borghi più Belli d’Italia

