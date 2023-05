Mercato del venerdì, si cambia: ecco dove sarà traferito

Mercato del venerdì di Via Cacciatori delle Alpi, si cambia: ecco dove sarà traferito. La decisione arriverà nelle prossime ore in Giunta

Il Mercato del venerdì, a Spoleto, cambia location, anche se solo di poche decine di metri dall’attuale posizione. La notizia, annunciata da esponenti della Giunta municipale guidata dal sindaco Andrea Sisti, deve trovare ancora la ratifica del massimo consesso cittadino, anche se il trasferimento sembra cosa fatta.

La delibera, a quanto è dato sapere, sarà portata in Giunta dall’assessore Giovanni Angelini Paroli in possesso della relativa relazione tecnica e del parere degli uffici competenti. Da Via Cacciatori delle Alpi (incluse le bancarelle di Via Bandini), gli ambulanti dovranno traslocare nella limitrofa Piazza Garibaldi. Resta invariato il giorno, venerdì appunto.

La decisione interesserà una trentina di commercianti ambulanti titolari di poco più di 40 postazioni.

E’ così destinata a risolversi la vicenda del mercato che non pochi problemi ha causato negli anni ai residenti del quartiere, vista la penuria di posti auto. Non solo. La presenza degli ambulanti e, ovviamente, dei cittadini interessati alle merci in vendita rappresenta un problema nel caso di passaggio di mezzi di soccorso lungo le strade interessate dall’evento fieristico. Per non parlare dei bus turistici impossibilitati a transitare lungo la Cacciatori delle Alpi per tutta la mattinata del venerdì.

Negli anni passati si era pensato ad un trasferimento nel piazzale della Spoleto-Norcia, ma l’attuale Giunta sembra preferire la più centrale Piazza Garibaldi destinata a diventare una vera e propria isola pedonale.

Sarebbero più di 50 le postazioni che Piazza Garibaldi è in grado di ospitare. Un numero più che sufficiente, attesa l’attuale domanda di ambulanti.

Non è ancora fissata la data di trasferimento del mercato, che potrebbe coincidere con la fine dei lavori della rotonda di Piazza della Vittoria.

© Riproduzione riservata