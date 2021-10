Mensa scolastica Spoleto, sospesi temporaneamente i pagamenti - Tuttoggi

Il servizio sarà gestito per sei anni dal Raggruppamento Temporaneo di Impresa composto da B+ Cooperativa sociale e CIR Food SC

In corso gli aggiornamenti a seguito della nuova concessione. Il servizio sarà gestito per sei anni dal Raggruppamento Temporaneo di Impresa composto da B+ Cooperativa sociale e CIR Food SC

In questi giorni sono temporaneamente sospesi i pagamenti dei pasti, per coloro che usufruiscono del servizio di mensa scolastica, tramite le ricariche sui codici personali (PAN).

A seguito della nuova concessione (il servizio è stato aggiudicato per sei anni, a partire dall’1 ottobre 2021, al Raggruppamento Temporaneo di Impresa composto da B+ Cooperativa sociale e CIR Food SC) sono in corso degli aggiornamenti che non permettono di effettuare le ricariche.

Sarà il Comune di Spoleto a fornire tutte le indicazioni necessarie rispetto alle nuove modalità di pagamento.

Le situazioni di morosità riguardanti l’anno scolastico 2020-2021 potranno comunque essere sanate prendendo contatti con il gestore.