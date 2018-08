Mensa scolastica Norcia, domande entro il 10 settembre

Sono aperte le iscrizioni alla mensa scolastica a Norcia. Il Comune fa sapere che è possibile presentare la domanda di iscrizione compilando l’apposito modulo e consegnandolo presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Norcia entro il 10 Settembre 2018, o comunque prima che si inizi ad usufruire del servizio (il servizio verrà erogato dopo 5 giorni dalla presentazione della domanda) allegando copia del documento d’identità.

Il modulo è disponibile anche sul sito internet del Comune di Norcia cliccando qui.

L’iscrizione è obbligatoria per l’anno 2018/2019 in caso di nuovo utente o di passaggio tra un ciclo scolastico e l’altro.

Non dovranno presentare la domanda d’iscrizione coloro che sono già iscritti al servizio, che non cambiano ciclo d’istruzione e che non intendono richiedere agevolazioni.

I genitori degli alunni iscritti al servizio mensa possono richiedere l’applicazione di tariffe agevolate sulla base dell’ ISEE del nucleo familiare (riferito ai redditi 2017), contestualmente alla richiesta del servizio entro il medesimo termine. La mancata presentazione della della domanda di agevolazione comporta l’applicazione della tariffa massima (€ 3,10). Qui è possibile consultare il dettaglio delle tariffe in base all’Isee.

