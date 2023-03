Menotre, Legambiente presenta denuncia per reato ambientale

L'avvocato Fiacco ha collaborato con l'iniziativa

Una denuncia per reato ambientale. Il circolo Legambiente Foligno interviene sulla questione del Menotre e “ringrazia per la collaborazione l’avvocato Alessio Fiacco, che si è messo a completa disposizione per seguire in maniera gratuita ogni risvolto legale legato alla battaglia che stiamo conducendo contro i prelievi selvaggi delle acque del Menotre, in particolar modo nel tratto che va da Serrone a Casenove. Nei giorni scorsi abbiamo presentato insieme una denuncia per reato ambientale ai Carabinieri del Nucleo Forestale di Foligno, chiedendo di vigilare con la massima attenzione. Il Circolo Legambiente di Foligno non intende abbassare la guardia e promette massima attenzione sulla regolare funzionalità delle centraline idroelettriche, in particolare nei tratti di Serrone e di Scopoli dove già si sono verificati veri e propri prosciugamenti totali di interi tratti con danni incalcolabili all’ecosistema fluviale, patrimonio comune”.

Bene il sindaco sul Menotre

“Esprimiamo inoltre apprezzamento per l’iniziativa del Sindaco di Foligno che anche nell’ultima occasione ha chiesto l’immediato intervento dei Carabinieri e sta chiedendo tutte le documentazioni ai competenti uffici regionali per convocare un apposito tavolo istituzionale. Come Legambiente saremo in prima fila, insieme ai comitati della Valmenotre e al Comune di Foligno, ed è nostra intenzione chiedere la revoca delle concessioni”.