Medicina interna al centro delle cure, il congresso regionale a Foligno

Novità ed esperienze sulla medicina interna all'appuntamento dello scorso weekend

Un nuovo mondo per la medicina interna, dopo la pandemia. Di questo si è parlato al congresso della Federazione della medicina interna dell’Umbria, svolta lo scorso weekend a Foligno. I dati resi noti dal Ministero della Salute hanno evidenziato che, durante ciascuna delle ondate pandemiche da SARS-CoV 2 , le medicina interne italiane si sono fatte carico da sole di assistere, in regimi per acuti e di cure semintensive, il 70% dei pazienti ricoverati per COVID; dati addirittura superiori ci sono per la situazione umbra. Il report conferma la rilevanza della competenza multidisciplinare che rende l’internista in grado di gestire situazioni complesse e gravi di varia natura proprio in virtù del bagaglio di conoscenze cliniche esteso a tutti gli ambiti delle patologie di tipo medico.

Funzione determinante della Medicina interna

La Federazione regionale dei medici internisti dell’Umbria, FADOI Umbria, presieduta dal dott. Lucio Patoia, direttore della Struttura Complessa di Medicina Interna dell’Ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno ha ritenuto, in accordo con la riflessione avviata da tempo da FADOI nazionale, rendere nota, in questo momento storico, la funzione determinante della Medicina Interna nel realizzare i principi di efficacia, efficienza, equità di accesso e economicità che sono caratteristici del Sistema Sanitario sia a livello nazionale che regionale.