Maxi tartufo da 1 kg e 100 trovato nei boschi dell'Altotevere | Altre due trifole sfiorano i 7 etti - Tuttoggi.info

La famiglia Martinelli ha trovato tre trifole da record a pochi giorni dalla scadenza della raccolta fissata per il 31 dicembre "Merito soprattutto dei nostri cani"

Trifole record trovate nei boschi dell’Altotevere in queste ultime settimane del 2023. Alla prova della bilancia un maxi tartufo bianco, unica pezzatura, ha fatto registrare un chilo e 100 grammi mentre altri due splendidi esemplari, sempre trifole, hanno raggiunto quasi sette etti ciascuno.

I fortunati cavatori che hanno scovato le tre pepite, a pochi giorni dalla conclusione della raccolta del tartufo bianco – che come prevede la legge cade il 31 dicembre – sono Giuliano Martinelli, presidente di Cna Umbria Agroalimentare, a capo di una importante azienda di trasformazione del tartufo a Pietralunga, il figlio Giulio e la compagna Elisa Ioni, anch’essa esperta tartufaia.

“Una stagione iniziata in sordina, con pochi tartufi ma di grande qualità, che poi a novembre e ora a fine dicembre ha riservato piacevoli sorprese. Clima, terreno e altri fattori che variano di anno in anno fanno la differenza”, ha dichiarato Martinelli nel ricordare con orgoglio come il territorio altotiberino sia una delle zone in Italia dove si trova il miglior tartufo bianco, dal profumo e qualità straordinari.

“Senza i cani però – ha aggiunto –, nostri straordinari compagni di viaggio, nulla sarebbe possibile, loro fanno la differenza come in questo caso: il cane si è subito accorto che sotto al terreno c’era un piccolo tesoro”. Il maxi tartufo bianco e gli altri due “più piccoli” hanno già preso il volo verso ristoranti stellati pronti a rendere ‘reali’ menu di Natale e delle festività.