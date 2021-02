Masterchef, Monir strega i giudici e conquista la finale

A contendersi il titolo con Monir Antonio, Aquila e Irene

Monir Eddarday, giovane di Bevagna partito con la sua simpatia travolgente, passo dopo passo, tra promozioni e cadute, conquista la finale di Masterchef. Insieme a Irene, Aquila e Antonio, il giovanotto bevanate è uno degli aspiranti masterchef dell’edizione 2021.

Monir e la lettera del papà a Masterchef

La puntata, piena di colpi di scena, inizia con la lettera del papà, che gli ricorda il momento in cui il giovane aveva scelto di andare in Australia e poi il piatto, dedicato all’autore della lettera.

L’Invention test con Riccardo Canella

La scena si sposta all’invention test, con lo chef stellato Riccardo Canella, che porta preziosi ingredienti alla classe e anche qui Monir passa il turno. Vince la prova Irene, in gran forma e concentrazione per tutta la puntata. Tocca quindi alla prova in esterna, al ristorante di Enrico Bertolini, in cui ogni aspirante MasterChef è chiamato a curare una portata. Per Monir c’è il manzo servito come antipasto, ma l’umbro dimentica alcuni nomi di parti fondamentali del piatto e viene redarguito.

Il pressure test e la balconata finale

Irene vince ancora e gli altri vanno al pressure test. Fino alla fine Monir se la vede con Azzurra, che alla fine deve lasciare la cucina di Masterchef. Per l’umbro invece c’è la balconata, in attesa della finale.