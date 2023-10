A Marsciano inaugurato il nuovo Consultorio di Vivo a Colori - Tuttoggi.info

Situato all’interno del distretto socio sanitario di Spina sarà completamente operativo dal prossimo 1 gennaio 2024

Inaugurato il nuovo Consultorio di Vivo a Colori, situato all’interno del distretto socio sanitario di Spina di Marsciano.

Sarà completamente operativo dal prossimo 1 gennaio 2024 ma a breve prenderanno il via alcuni dei servizi di prevenzione ed informazione previsti. L’iniziativa rientrava in “Dona una coperta per le donne Arcobaleno”, progetto itinerante ideato dall’Associazione Vivo a Colori, in programma nel mese rosa della prevenzione, sostenuto da Assemblea Legislativa della Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comuni di Assisi, Corciano, Deruta e Marsciano.

L’inaugurazione si è svolta sabato 14 ottobre alla presenza di Claudia Maggiurana, presidente dell’associazione Vivo a Colori, Francesca Mele, sindaco di Marsciano, Andrea Pilati, vicesindaco, Manuela Taglia, assessore alle Politiche sociali e Servizi sanitari, Luigi Sicilia, direttore Distretto Media Valle del Tevere e direttore sanitario f.f. Usl Umbria 1, Ambra Mariotti, medico chirurgo della Breast Unit dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, e fra Leonardo, nuovo parroco di Spina che ha benedetto il consultorio.

“Sono molto contenta del risultato che abbiamo raggiunto finora – ha dichiarato Maggiurana – in poco più di un anno abbiamo già donato alla Breast Unit dell’ospedale di Perugia un tatuatore medicale e abbiamo messo in piedi questo consultorio. Già abbiamo medici disponibili a venire“. “Questo consultorio – ha spiegato il sindaco Mele – nasce da una collaborazione tra Vivo a Colori, Comune e Usl. Sarà punto di riferimento per donne con patologie tumorali e non solo. L’obiettivo sarà realizzare più consultori come questo, dato che il nostro territorio è molto vasto. Non ce ne sono mai abbastanza di punti d’ascolto per aiutare le donne a gestire ed affrontare tutto ciò che segue a questo tipo di patologie”. “La nostra idea – ha affermato anche l’assessore Taglia – è quella di riproporre la stessa cosa nella Casa della salute di Marsciano e vogliamo coinvolgere Vivo a Colori e altre associazioni del territorio”.

Il dottor Sicilia e la dottoressa Mariotti hanno poi ricordato l’importanza della prevenzione per riuscire a riconoscere la malattia in tempo utile, aumentando così anche le aspettative di vita delle pazienti. “In Umbria – hanno sottolineato – l’86% delle donne fra 50 e 69 anni (fonte: Passi 2021-2022) si è sottoposto allo screening mammografico a scopo preventivo, un dato che pone la regione sopra la media nazionale che è del 70,4%”.

L’inaugurazione faceva parte di un programma di iniziative previste in tutto il weekend nel borgo di Spina. Nel pomeriggio di sabato 14 era in programma la tavola rotonda dal titolo “Il colore è vita e arte con le sue sfumature” e sono presentati i libri “Forse tutto Forse niente” di Sabrina Palumbo (edito da Europa Edizioni) e “Un amore dal grigio al Colore” di Claudia Maggiurana (Morlacchi Editore). Ospiti a sorpresa artisti locali presenti con le loro opere. A seguire tour di presentazione delle opere e mostre al borgo di Spina e per finire esibizione itinerante della Filarmonica Giuseppe Verdi di Spina.

Domenica 15 ottobre dalle ore 10 alle 18 sarà possibile ammirare un’installazione di 614 coperte fatte a mano nel borgo di Spina. Alle ore 11 si terrà l’inaugurazione e taglio del nastro con le istituzioni, a seguire l’apertura dei mercatini artigianali fino alle 18 circa. Dalle 15.30 fino alle 18 scatta la foto #fotocolordel1400 Photo Booth con figuranti storici nella piazzetta del castello che indosseranno gli abiti storici della stilista Asia Treggiari. Alle 16 laboratori ai Giardinetti: laboratorio il castello e l’aquilone, con l’animazione delle fatine di Vivo a Colori. Alle 17.30 l’iniziativa “fai volare il tuo aquilone tra i colori”: laboratori di ferro e filo.