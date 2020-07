Maria Elisa Leonte vince la borsa di studio "Maria Teresa Santoro" di Unitre Orvieto - Tuttoggi

Maria Elisa Leonte (classe III B della Scuola Secondaria di Primo Grado “Ippolito Scalza”) è la vincitrice della borsa di studio “Maria Teresa Santoro”, promossa dall’UNITRE – Università delle Tre Età di Orvieto in memoria della indimenticabile professoressa e storica presidente, arrivata in questo 2020 alla sesta edizione.

Commissione e motivazioni

La commissione di valutazione, designata dal consiglio direttivo e formata da Franco Raimondo Barbabella (presidente), Gabriele Anselmi, Maria Barlozzetti, Francesco Ercolani e Giuliana Sagratella, ha premiato Maria Elisa così esprimendosi: “il componimento è fresco e coinvolgente. Evidenzia originalità, piacevolezza espositiva e vivacità. La descrizione è altamente espressiva, intensa e a tratti commovente”.

La commissione ha stabilito di assegnare una menzione speciale ad un’altra partecipante, Gilda Montanari (classe III B della Scuola Secondaria di Primo Grado “Ippolito Scalza”): “per la chiarezza espositiva dell’elaborato che fa emergere autenticità di sentimenti per i propri nonni”.

La Borsa di Studio

La borsa di studio Santoro è rivolta agli scolari delle terze medie degli istituti orvietani “Signorelli” e “Scalza”; ad essi viene chiesto di trattare il tema del rapporto emozionale coi propri nonni attraverso le più svariate modalità tecniche di espressione creativa.

I commenti

Il presidente Unitre M° Riccardo Cambri: “Esprimo la piena soddisfazione del Consiglio Direttivo per aver onorato la memoria della professoressa Maria Teresa Santoro, con l’oramai tradizionale Borsa di Studio a lei dedicata, pure in quest’anno in cui la pandemia da nuovo Coronavirus ha sconvolto ogni aspetto della nostra quotidianità, comprese tutte le attività Unitre.

Ringrazio di cuore i professori della commissione di valutazione che non hanno avuto alcuna perplessità a condividere ed appoggiare, nel difficile mese di aprile, il mio desiderio di non annullare il premio ricorrendo anche ad ogni ausilio tecnologico che ci permettesse di comunicare e relazionarci.

Un plauso particolare alle dirigenti scolastiche, ai docenti, agli alunni ed all’ufficio di segreteria: con l’impegno di tutti riescono i migliori progetti”.

Aggiunge la dottoressa Isabella Olimpieri, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Orvieto-Montecchio: “Sentiti ringraziamenti all’Unitre, nelle persone del Prof. Franco Raimondo Barbabella e del M° Riccardo Cambri per aver contribuito, anche nel corrente anno scolastico, a valorizzare e a rendere merito alle due studentesse che si sono distinte per impegno e per la qualità degli elaborati presentati.

A Maria Elisa Leonte e a Gilda Montanari i miei più cari auguri per un futuro percorso scolastico e di vita ricco di soddisfazioni personali”.

Nella foto di repertorio–Maria Teresa Santoro