Marciapiede in viale Marconi, conclusi i lavori - Tuttoggi.info

Si sono conclusi i lavori del marciapiede in viale Marconi per il rifacimento e la messa in sicurezza del tratto panoramico che dal parcheggio Giovanni Paolo II porta verso la Basilica di San Francesco.

Un intervento di manutenzione straordinaria effettuato soprattutto per riqualificare una delle vie più note e frequentate della città ma anche per eliminare il degrado dovuto alle infiltrazioni di acqua piovana. I lavori sul marciapiede di Viale Marconi, per un costo di 206 mila euro, sono iniziati agli inizi di marzo e come da cronoprogramma si sono compiuti entro metà giugno.

“Un intervento questo – ha spiegato il vice sindaco Valter Stoppini, che la delega alla viabilità – inserito tra le priorità del nostro programma, abbiamo richiesto le autorizzazioni e fatto allestire il cantiere tre mesi fa per concludere i lavori oggi. L’opera necessita di qualche rifinitura come la segnaletica stradale, ma il marciapiede è terminato e il tratto stradale asfaltato. La viabilità è stata riaperta e l’area può di nuovo riaccogliere i turisti che anche quest’anno torneranno nella nostra città”.