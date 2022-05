Manuel Monti nuovo direttore Pronto Soccorso dell'ospedale di Branca - Tuttoggi

Il direttore generale ha poi concluso dicendo di aver intrapreso in questi mesi l’iter, in accordo con la Regione Umbria, per definire altri 4 incarichi da direttore di struttura operativa complessa per il Servizio farmaceutico aziendale, per Igiene e sanità pubblica, per Ostetricia e Ginecologia per l’ospedale di Branca e per Medicina interna per quello di Città di Castello (la domanda per questi due ultimi bandi scadrà il prossimo 30 maggio).

Manuel Monti, dopo aver ringraziato la direzione dell’Usl Umbria 1 per la fiducia accordatagli, ha sottolineato l’importanza del Pronto Soccorso di Branca affermando che “in collaborazione con tutti gli altri reparti dell’ospedale cercheremo di riorganizzarlo al meglio, ottimizzando le risorse a nostra disposizione”.

Manuel Monti si è specializzato in Medicina Interna presso l’Università Sapienza di Roma con il massimo dei voti (70/70 cum laude). E’ stato allievo del noto immunologo prof. Fernando Aiuti e lavora attualmente presso il Policlinico Tor Vergata. Ha effettuato, come ufficiale medico, numerose missioni all’estero (Palestina, Burkina Faso, Ghana, Senegal, Nigeria, Romania) e ha partecipato, come relatore, a circa 100 congressi scientifici pubblicando più di 30 articoli su riviste internazionali. E’ docente del master universitario “Soccorso avanzato in emergenze extraospedaliere”, organizzato presso il Policlinico Gemelli di Roma, ed è vicepresidente nazionale della Società Nazionale della Medicina Diagnostica e Terapeutica (Simedet).