Manifestazione per l’ospedale, le sollecitazioni del City forum

Più interessante potrebbe risultare l’inchiesta della Procura della Repubblica, perché è inaccettabile disastrare un Ospedale DEA e poi cavarsela con dibattiti di comodo in Consigli Comunali “aperti-chiusi”, senza assumersi le responsabilità di un Nosocomio messo nell’impotenza e di altri che non ricevono il paziente da trattare perché il suo caso può essere analizzato in via informatica o telemedicina! C’è solo da augurarsi che la Magistratura, nella sua obbiettività, non chieda conto a questo o quel singolo sanitario, che alla fine probabilmente è anche lui vittima della situazione, ma a chi, avendone il potere, ha creato proprio questa incresciosa condizione!

Peraltro il City Forum ha sempre sperato e preteso che la Presidente Tesei, con il suo Assessore Coletto e la sua ASL Umbria 2, al di là delle competenze della giustizia penale, ristabilissero la giustizia sociale e politica, revocando il Progetto Foligno-Spoleto inviato al Ministero e riaprendo un tavolo partecipato, anche con i nostri consulenti, per riportare subito il “San Matteo” a prima dell’Ottobre 2020, secondo le solenni parole date dalla Tesei, e poi rielaborare un equilibrato progetto che ripartisca le specialistiche, ma consolidi a Spoleto quel che spetta a un DEA: come minimo il Punto Nascita con Pediatria, Cardiologia, Chirurgia urgente, Ortopedia-Traumatologia, Medicina non certo solo geriatrica, con Rianimazione e Pronto Soccorso relazionati ai Reparti.

E’ questo che il Sindaco e il Consiglio Comunale devono esigere, perché è il “minimo sindacale” per la Valle spoletana e la Valnerina. Verificheremo i messaggi della loro pur tardiva manifestazione per vedere se intendono rimettersi in sintonia con i cittadini di un comprensorio in cui si rischia la vita e in compenso da quasi tre anni è pure vietato nascere!“.