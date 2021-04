Mamma morta dopo una festa, disposta l’autopsia

Sembra che la 27enne nella notte avrebbe partecipato ad altri ritrovi nella zona di Fontivegge | Lascia due figli piccoli

Sarà l’autopsia a far luce sulle cause della morte della giovane mamma, avvenuta in un appartamento in piazza Vittorio Veneto, vicino alla stazione ferroviaria di Fontivegge.

La 27enne, mamma di due bambini piccoli, è deceduta domenica mattina in quell’appartamento dove pare si fosse tenuta una festa. I bambini erano rimasti in casa con il papà.

I tentativi dei soccorritori (chiamati dalle persone che erano nell’appartamento) di animare la giovane si sono rivelati vani.

Il pm di turno, Paolo Abbritti, ha disposto l’autopsia. sembra che la giovane nella notte tra sabato e domenica avesse preso parte a diversi ritrovi organizzati nella zona. tanto da costringere, in un caso, all’intervento di carabinieri e polizia municipale, allertati dai vicini e dalla vigilanza privata. Nonostante i divieti anti Covid.

Ora si indaga per capire quanto accaduto nella notte, attraverso gli spostamenti della giovane. Mentre l’autopsia stabilirà se aveva abusato di alcol o assunto qualche sostanza e se ci siano o meno segni di violenza.