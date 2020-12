Maltempo, guasti in più punti all'adduttrice idrica "Scirca" - Tuttoggi

Si tratta dell’ importante condotta che, dall’omonima sorgente, rifornisce molti sistemi idrici dell’alto Chiascio e del Perugino.

Nel tardo pomeriggio di ieri, 30 dicembre, si è rotta in due diversi punti, in localita’ Sigillo e in localita’ Colombella, Perugia, l’adduttrice idrica “Scirca“, l’importante condotta che, dall’omonima sorgente, rifornisce molti sistemi idrici dell’alto chiascio e del Perugino.

Sono stati gli smottamenti del terreno, appesantito dalle abbondanti piogge di questi giorni, a danneggiare in modo importante l’infrastruttura idrica.

Grande dispiegamento del personale operativo di Umbra Acque immediatamente in campo per l’esecuzione delle complesse riparazioni, complicate dalle difficili condizioni meteo, che dureranno anche nella giornata di oggi, 31 dicembre.

Le manovre gestionali in corso di esecuzione stanno consentendo di ridurre al minimo i disservizi, limitando le mancanze d’acqua alle utenze poste più in quota nelle frazioni di Colombella e Piccione