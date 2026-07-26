Maltempo, alberi caduti, danni e strade allagate. Volo Brindisi - Perugia dirottato ad Ancona | Aggiornamenti - Tuttoggi.info

Ancora una domenica di maltempo in Umbria. Temporali e conseguenti allagamenti soprattutto nel del Perugino, dove a Fontivegge – zona stazione – si sono allagate strade e garage. In via Campo di Marte, invece, la caduta di un albero ha danneggiato una palo della linea elettrica, con i vigili del fuoco accorsi sul posto.

Fiumi d’acqua sulle strade anche a Ponte San Giovanni, con auto rimaste bloccate e costrette a proceder contromano alla rotonda del Ponte Vecchio. Vienne segnalato anche il torrente Genna in piena, a forte rischio esondazione.

Anche al cinema The Space di Corciano è stata fatta evacuare una sala perché non c’erano più le condizioni di sicurezza per via dell’acqua entrata al piano. Il pubblico è stato trasferito in un’altra sala per poter continuare a vedere il film, altri hanno ricevuto un buono per tornare un altro giorno.

A causa del maltempo, il volo Brindisi – Perugia partito dalla Puglia alle 15.25 e con destinazione l’aeroporto dell’Umbria “San Francesco d’Assisi” è stato dirottato su Ancona dopo aver sorvolato l’assisano e diversi tentativi di atterraggio senza successo. Dallo scalo marchigiano sono stati poi attivati i bus sostitutivi per il rientro in Umbria.

Situazione difficoltosa anche a Foligno, con piazza San Domenico allagata in pochi minuti. Interrotta anche la messa nella basilica di Santa Maria Infraportas dove l’acqua ha raggiunto un livello di oltre mezzo metro. L’acqua è riuscita a penetrare anche al pianoterra dell’ospedale San Giovanni Battista.

Il maltempo ha colpito anche l’Eugubino e l’Altotevere ma senza particolari conseguenze. Il pomeriggio dovrebbe restare ancora molto instabile.

Intorno alle 19.10 il bollettino dei vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia: “Dopo l’ondata di maltempo che sta attraversando la nostra regione si registrano 30 interventi circa effettuati dalle squadre del Distretto di Città di Castello, della Centrale di Perugia e del distaccamento di corso Cavour, dalla squadra AIB e da una squadra richiamata in attività. Le zone più colpite risultano quelle di Umbertide, Perugia e Marsciano. In queste ore la perturbazione si sta spostando a sud nella zona di Foligno dove sono stati effettuati quindici interventi e ne rimangono circa trenta in coda.

(ultimo aggiornamento alle 19.14)