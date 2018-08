Maltempo, 3 barche bloccate sul Trasimeno | Ad Assisi allagate varie vie

share

Pioggia, fulmini e vento nel perugino, con tanti alberi caduti e disagi, tra Ponte Felcino, Perugia, Assisi ed il Trasimeno. In particolare alberi e rami sono caduti a Ponte Felcino, mentre sul lago Trasimeno (nella foto) fulmini e vento hanno causato problemi a tre barche che, bloccate nella zona di Passignano, hanno chiesto aiuto. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre mezzi e due gommoni, anche se nel frattempo le tre persone erano state soccorse. Ad Assisi, allagate numerose vie a Santa Maria degli Angeli e a Petrignano; poco fuori le mura del centro storico, in via Eremo delle Carceri poco prima delle 16, una pianta è caduta causando lievi disagi al traffico.

Danni e disagi da maltempo anche in Altotevere, dove un albero è caduto sulla E45 (clicca qui per l’articolo)

(foto dalla pagina Facebook Trasimeno panorami e foto)

