Maltempo in Altotevere, albero cade sulla E45 | A Umbertide salta corrente elettrica

Primo pomeriggio caratterizzato dal maltempo in Altotevere, soprattutto nella zona sud, dove sulla E45, tra Montone e Promano (direzione sud) è caduto addirittura un albero. Fortunatamente, al momento del crollo della pianta, non stava transitando alcun mezzo. Sul posto sono arrivati polizia stradale tifernate e vigili del fuoco. La strada è stata chiusa per oltre mezz’ora con conseguenti e notevoli disagi al traffico. A Umbertide, invece, il forte temporale abbattutosi in città ha fatto saltare la corrente elettrice in diverse abitazioni.

