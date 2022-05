Malore per un escursionista lungo il sentiero per Pale

Malore per un escursionista che percorreva il sentiero per l’Eremo di Pale. I fatti intorno alle 11, quando il Tecnico di Centrale del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU), presente all’interno della Centrale operativa Unificata Regionale del 118, ha allertato il SASU per un escursionista colto da malore mentre percorreva il sentiero posto nel mezzo della falesia di Pale, presso l’omonimo Eremo.

https://www.youtube.com/shorts/efgiM0e2Q0E