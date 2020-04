Malore per il sindaco di Castel Giorgio, ricoverato all'ospedale di Terni - Tuttoggi

Un malore improvviso ha colpito il sindaco di Castel Giorgio, Andrea Garbini, attualmente ricoverato nel reparto di Neurologia dell’ospedale di Terni “Santa Maria”. Ad annunciarlo è lo stesso sindaco, tramite la sua pagina di Facebook dove precisa: “Le mie condizioni di salute sono buone e già si parla di dimissioni nei prossimi giorni”.

Nel frattempo il timone passa al vicesindaco Fabrizio Silvi che avrà il compito di accogliere il nuovo assessore Antonello Marceddu, fresco di nomina.

“Sono consapevole che loro due insieme al Capogruppo, Luca Iachini, e ai Consiglieri di Maggioranza saranno assolutamente in grado di sopperire alla mia temporanea mancanza – sottolinea il sindaco –

Posso anche contare in questo momento per me non ordinario su una squadra di dipendenti comunali capaci ed efficienti.

Tengo a ringraziare tutti coloro che hanno avuto un pensiero per me e ai quali cercherò di rispondere al più presto”.