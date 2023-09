Malato di Alzheimer scomparso sotto la pioggia, lo ritrovano i carabinieri - Tuttoggi.info

Allarme a Spoleto per un anziano scomparso sotto la pioggia, ritrovato in stato confusionale dai carabinieri ad Eggi

Grande paura a Spoleto per l’allontanamento da casa di un 80enne, malato di Alzheimer, in una giornata tra l’altro caratterizzata da forte pioggia. L’episodio è avvenuto qualche giorno fa ed a raccontarlo sono i carabinieri della Compagnia di Spoleto, che sono riusciti a rintracciare l’anziano qualche ora dopo l’allarme dato dai familiari spaventati.

Era infatti tardo pomeriggio quando al 112 è arrivata una chiamata da parte della famiglia dell’80enne, impaurita dalla sua scomparsa, fornendo numerosi dettagli. Immediatamente la centrale operativa ha allertato le pattuglie sul territorio e nel giro di poche ore lo scomparso è stato ritrovato: era nella zona di Eggi, sotto la pioggia, in profondo stato confusionale ed infreddolito. Sul posto è intervenuto dunque anche il 118, che ha trasportato l’anziano in ospedale per gli accertamenti del caso.

L’operatore di centrale nel frattempo ha avvisato i familiari che hanno ringraziato i militari per il ritrovamento, con la figlia che li ha definiti “gli angeli di papà”.

La tempestività, i dettagli e ogni informazione utile da parte dei familiari rappresentano la differenza per avviare un piano di ricerche di persone scomparse, allontanatisi volontariamente e/o con condizioni sanitarie gravi o complesse. Contattare l’Arma dei Carabinieri al 112 o recarsi in una Stazione dei Carabinieri con tempestività garantisce la possibilità di diramare quanto prima dettagli alle pattuglie in circuito, agevolando il ritrovamento.