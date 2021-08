"Mai più allagamenti in via Morandi", via libera a lavori di sistemazione del fosso Rio - Tuttoggi

Il Consiglio comunale di Umbertide approva all'unanimità il progetto e la dichiarazione di pubblica utilità, l'intervento sarà possibile grazie ad un contributo di 100mila euro erogato da Ministero dell'interno

Il Consiglio comunale di Umbertide ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, nonché quello definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità, riguardante le opere di sistemazione sponde e ripulitura dell’alveo del fosso Rio.

Il via libera da parte dell’assise è stato dato all’unanimità. Tale progetto, già approvato dalla giunta comunale, è stato posto in essere per evitare fenomeni di allagamento in via Morandi in caso di intense precipitazioni.

L’intervento si rende possibile grazie ad un contributo di 100 mila euro erogato dal Ministero dell’Interno. Il passaggio in Consiglio e la conseguente approvazione si sono resi necessari perché dal progetto è interessata anche una porzione di un terreno di proprietà privata.

Il fosso Rio a monte della strada è attualmente interrato e sarà rimesso a cielo aperto attraverso la rimozione di detriti con la creazione di un canale che avrà la lunghezza di circa 50 metri, una larghezza di circa 5,5 metri e una profondità di 3 metri.

Saranno quindi rimosse le tubazioni attualmente interrate, inadeguate per il regolare deflusso delle acque. Il canale andrà a ricongiungersi allo scatolare di raccolta delle acque presente a valle lungo via Morandi. Sempre nel tratto posto a valle si procederà alla risagomatura e ripulitura delle sponde del fosso Rio, oltre alla costruzione di due scogliere, una all’imbocco della congiuntura con lo scatolare che passa sotto via Morandi e l’altra nella zona posizionata nella parte superiore.

“Questo progetto – dicono il sindaco Luca Carizia e l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Villarini – consentirà di apportare modifiche aspettate da tempo per la sistemazione del fosso Rio, che porteranno ad una soluzione dei fenomeni di allagamento di via Morandi nei giorni in cui avvengono notevoli temporali. Questi lavori si aggiungono a quelli già attuati lo scorso anno davanti al Palazzetto dello Sport cittadino, che hanno portato alla sistemazione della condotta fognaria”.