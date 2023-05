"Maggio dei libri", a Narni un laboratorio di lettura gratuito - Tuttoggi.info

A Narni un laboratorio di lettura gratuito organizzato dalla Biblioteca "Giovanni Eroli".

E’ in programma per venerdì 26 maggio 2023, presso Palazzo Eroli di Narni, un laboratorio di lettura gratuito in occasione del “Maggio dei libri”. Durante il laboratorio, dedicato ai bambini dai quattro anni in su, verrà letto il libro “Zebra dalla sarta”. In seguito i bambini visiteranno il Museo di Palazzo Eroli alla scoperta dei resti fossili di Elephas antiquus, un antenato degli elefanti che viveva in Italia molti anni fa.

La partecipazione all’evento è su prenotazione: è possibile contattare i responsabili scrivendo a biblioteca.eroli@comune.narni.tr.it o chiamando il numero 0744726103.