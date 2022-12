Lutto per la morte di Carla Schucani, l’artista dei dolci di Sandri

Dal 2014 si era ritirata dalla storica pasticceria di famiglia | I funerali lunedì alle 16 nella chiesa di San Marco

Lutto a Perugia per la morte, a 90 anni, di Carla Schucani. L’artista dei dolci con cui ha deliziato generazioni di perugini e visitatori nella pasticceria di famiglia, Sandri, in cui ha lavorato fino a quando è stata in salute.

Il locale storico di Perugia, fondato dallo svizzero Jachen Schucan (italianizzato in Schucani) e poi rilanciato dallo zio Zonder, nome dal quale è derivato “Sandri”). La storica pasticceria viene gestita dalla famiglia Schucani di generazione in generazione, fino a Carla e Nicoletta. Con le famose vetrine a tema, sculture di zucchero e cioccolata, secondo una consuetudine avviata dalla madre, diventate un’attrazione per gli occhi prima e per il palato una volta entrati ad assaggiare. Pittrice, Carla Schucani sapeva infatti unire le doti in cucina alla propria sensibilità artistica. Con realizzazioni che, come una “dolce cronaca”, scandiscono gli eventi della storia perugina. Fino al 2014, quando è stata ceduta la gestione dello storico locale, prima ai Ferretti e poi, dopo il lockdown, a Paris Ricci e Fabrizio Rossetti.