Lutto a Perugia, il cordoglio dell’amministrazione comunale

Sandro Silvestri si è spento dopo una lunga malattia, punto di riferimento per la frazione di Castel del Piano

Lutto a Perugia, e in particolare nella frazione di Castel del Piano, per la scomparsa di Sandro Silvestri, da sempre punto di riferimento per la cittadinanza grazie al suo impegno politico in qualità di consigliere dell’XI circoscrizione per diversi mandati.

Si uniscono al cordoglio della comunità anche il sindaco Andrea Romizi e il consigliere Riccardo Mencaglia, a nome dell’intera Amministrazione comunale.

Da tempo malato, Silvestri si è sempre impegnato per favorire la socialità nel quartiere contribuendo a valorizzare con la sua passione politica l’attività della frazione perugina, cui era profondamente legato.

Negli ultimi 10 anni della sua carriera professionale Silvestri ha ricoperto importanti incarichi nel gruppo Lancia/Alfa Romeo, da ultimo quello di ispettore.