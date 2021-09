“Un luogo significativo di Foligno intitolato a Gino Strada”

La richiesta presentata dal centrosinistra in una mozione che sarà discussa in consiglio

Una via intitolata a Gino Strada. La richiesta è dei gruppi consiliari del centrosinistra.

Il documento

“In base all’art. 4 della legge n. 1188/1927 è consentita la deroga da parte del Ministero dell’Interno al divieto posto dagli articoli 2 e 3 della medesima legge di intitolare luoghi prima di dieci anni dal decesso della persona, qualora il soggetto si sia distinto per particolari benemerenze – dicono i consiglieri – e considerato che il dottor Gino Strada ha un curriculum di vera eccellenza con Laurea in Medicina e chirurgia, Laurea in Medicina e chirurgia; Specializzazione in chirurgia d’urgenza; Formazione in chirurgia dei trapianti del cuore e del polmone; Esperienze formative in Inghilterra, Stati Uniti, Sudafrica; Dal 1988 si indirizza verso la chirurgia traumatologica e la cura delle vittime di guerra; Dal 1989 al 1995 lavora in Pakistan, Etiopia, Perù, Afghanistan, Somalia, Bosnia; Nel 1994 fonda Emergency, associazione umanitaria internazionale per la riabilitazione delle vittime della guerra, delle mine antiuomo e della povertà”.

Alla luce di queste premesse, la richiesta è quella di intitolare a Gino Strada un luogo significativo della città.