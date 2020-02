Lunedì il Gaucci Day con ex calciatori, dirigenti e i figli Alex e Riccardo: il programma - Tuttoggi

Ci saranno anche i figli Riccardo e Alessandro, insieme a numerosi ex dirigenti e calciatori del Perugia Calcio, alla messa che sarà celebrata lunedì nella Cattedrale di San Lorenzo a Perugia in memoria di Luciano Gaucci.

Sono proprio le persone che hanno affiancato Gaucci negli anni d’oro del suo Perugia ad invitare i tifosi biancorossi e la cittadinanza a parteciperare alla messa che sarà celebrata alle 18,45, presieduta dal cappellano del Perugia Calcio don Mauro Angelini e concelebrata da don Dario Resenterra, amico della famiglia Gaucci.

“Sarà l’occasione – scrivono gli ex dirigenti – per ricordare un presidente che con la sua passione ha portato il Perugia Calcio e tutta la nostra città, per quattordici anni alla ribalta delle cronache, raggiungendo indimenticabili risultati sia a livello nazionale che internazionale”.

Anche la Curva Nord, in occasione della partita al Curi contro lo Spezia, ha ricordato con uno striscione l’indimenticato, nel bene e nel male, presidente del Perugia. Così lo striscione: “Luciano Uragano Gaucci nel bene e nel male… Perugia non ti potrà mai dimenticare!“.

Luned’ il Luciano Gaucci Day inizierà alle 16,30 alla Sala dei Notari con un ricordo delle autorità, di personaggi sportivi ed ex dirigenti, di rappresentanti “del popolo del Grifo e della peruginità”, per ricordarne l’estro e la generosità con cui ha portato il Perugia ai vertici del calcio italiano e in Europa.