L'umbro Alessandro Cristallini Campione Italiano esordienti Judo FIJLKAM - Tuttoggi.info

L’umbro Alessandro Cristallini Campione Italiano esordienti Judo FIJLKAM. Alle finali A1 competono solo i primi dieci atleti d’Italia per ciascuna categoria di peso e i primi sei classificati alle finali A2: l’accesso diretto di Alessandro Cristallini è stato possibile grazie al suo secondo posto nella ranking list nazionale della -60 kg. Gara magistrale per l’atleta umbro che ha vinto tutti e quattro gli incontri per ippon dimostrando grandi capacità e freddezza in gara.

L’incontro toccante è stata la finale per aggiudicarsi l’oro con il forte atleta siciliano che era primo in ranking: Alessandro Cristallini, con un gesto tecnico suo speciale dopo pochi secondi schiena l’avversario facendo un’altro ippon salendo così sul gradino più alto del podio. Immensa gioia da parte di tutto lo staff soprattutto per l’importante risultato raggiunto all’età di solo quattordici anni.

La vittoria di Alessandro Cristallini è stato il coronamento di un fantastico anno sportivo, che lo ha visto salire sul podio in ciascuna delle maggiori competizione italiane per gli esordienti B a cui ha preso parte: 3° classificato al Trofeo Italia Puglia, 2° classificato Trofeo Italia Lombardia, 1° classificato Trofeo Italia Sardergna, 1° classificato Trofeo Italia Abruzzo.

La sua storia con il judo inizia da molto piccolo presso il dojo dei Poeti del Judo quando già dimostrava talento e predisposizione per questo sport ovviamente lavoro duro e sacrifici lo hanno portato ad una crescita che oggi lo decreta atleta imbattibile della sua categoria di peso. Ora si chiude un sipario e riflettori puntati alle prossime competizioni di rilievo che lo vedrà impegnato già da gennaio prossimo nella classe cadetti.

Sicuramente da evidenziare il lavoro minuzioso e attento che sta svolgendo la società perugina I POETI DEL JUDO che ha conquistato due titoli italiani solo nel 2023, il precedente è stato quello di Alessandro Bicorgni nella classe cadetti altro atleta di spicco che lo ha visto impegnato a competizioni di alto livello internazionale con la maglia azzurra.

Questi giovani promesse sono sicuramente da esempio per tanti altri che con impegno e sacrifici conciliano lo studio per coronare i propri sogni vivendo in un ambiente educativo e formativo caratteriale utile anche nel sociale.