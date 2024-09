L’Umbria della pista vola in Sicilia per i Tricolori Giovanili e la Finale del Trofeo delle Regioni - Tuttoggi.info

I pistard umbri fanno rotta verso la Sicilia con tutta l’intenzione di chiudere in bellezza una stagione intensa e già ricca di soddisfazioni. La rappresentativa regionale di specialità sarà infatti impegnata, dal 15 al 19 settembre, tra le curve del Velodromo Pilone di Noto, dove si terranno senza soluzione di continuità i Campionati Italiani Giovanili e la Finale Nazionale del Trofeo delle Regioni 2024.

Il ricco programma della settimana partirà proprio domenica, con le prime prove di una rassegna tricolore, dedicata alle categorie Allievi ed Esordienti, che si protrarrà fino a mercoledì. Per l’occasione a tenere alta la bandiera dell’Umbria ci sarà una selezione di otto atleti, forte di tutti i migliori interpreti emersi in ambito regionale nell’ultima annata. Aria di straordinari soprattutto per i 5 Allievi convocati, chiamati a dividersi sia tra le discipline dell’endurance che della velocità, mentre il terzetto di Esordienti andrà a giocarsi delle buone carte dell’Omnium e nella Madison. Forze fresche verranno invece immesse giovedì per la Finalissima del Trofeo delle Regioni, quando al gruppo si aggregheranno ulteriori 3 ragazzi appartenenti alla categoria Juniores. Tra questi spicca il nome di Francesco Cornacchini, reduce da un Giro della Lunigiana in cui ha firmato, con il 2° posto nella semitappa di Marina di Massa, un risultato di portata storica per la rappresentativa su strada. Anche su pista il marscianese saprà sicuramente dare un contributo importante alla causa di una squadra che, dopo aver superato in maniera brillante le qualificazioni dell’area Centro Italia, affronterà la sfida di Noto con tanta voglia di stupire. Gli 11 umbri in gara giovedì saranno opposti alle selezioni di Lombardia, Veneto, Piemonte, Lazio, Sicilia, Campania, Toscana ed Emilia-Romagna, in una giornata che condenserà in poche ore quanto di meglio hanno da offrire i migliori movimenti del panorama italiano.

Un doppio confronto di altissimo profilo a cui i ragazzi dovranno approcciarsi con fiducia e consapevolezza nelle proprie possibilità, come sottolineato dal Tecnico Regionale Monia Baccaille: “Ci presenteremo in Sicilia con un gruppo forte e ambizioso. Abbiamo delle individualità importanti, che ai Campionati Italiani potrebbero proporsi anche in zona medaglia in più di una specialità. Penso in particolare agli Esordienti Longari e Lodovisi, molto competitivi sia nell’Omnium che nella Madison, o all’Allievo Pietro Battistelli, capace se in giornata di sfoderare prestazioni di assoluto livello. Per quel che concerne il Trofeo delle Regioni il format di gara ci penalizza un po’ rispetto a selezioni più strutturate, ma già il fatto di esserci rappresenta qualcosa di importante per il nostro movimento. A fine trasferta sarò contenta se i ragazzi avranno dato il massimo e corso coi giusti principi tecnici e tattici”. A guidare sul campo la spedizione ci sarà tuttavia il Collaboratore Pista Matteo Grillo, che ha presentato così quest’ultimo grande appuntamento della stagione: “Siamo agli sgoccioli dell’annata e conteranno tanto anche le energie rimaste nel serbatoio dei vari atleti. Questa incognita, unita anche alla difficoltà logistica della trasferta, renderà tutto ancor più difficile da decifrare. Di sicuro sarà fondamentale distribuire bene le forze nell’arco della settimana e individuare da subito le specialità in cui nostri corridori possono distinguersi. In squadra abbiamo diversi elementi validi, che nelle ultime uscite hanno dimostrato di essere ancora in buona condizione. Molti di loro vengono da un’estate ricca di impegni in più discipline, ma sono convinto che sapranno regalarci comunque un bel colpo di coda”.

I selezionati per categoria:

Juniores: Giulia Calderini (Città di Castello – SC Club Corridonia), Francesco Cornacchini (Marsciano – Team Fortebraccio), Luca Mariucci (Torgiano – Team Fortebraccio).

Allievi: Pietro Battistelli (Bastia Umbra – Velo Club Assisi Bastia Racing), Giorgio Bramini Goretti (Perugia – Gubbio Ciclismo Mocaiana), Tommaso Dolci (Acquasparta – UC Città di Castello), Leandro Musta (Assisi – Velo Club Assisi Bastia Racing), Lorenzo Pastorelli (Gubbio – Gubbio Ciclismo Mocaiana).

Esordienti: Giulia Grillo (Terni – UC Città di Castello), Lorenzo Lodovisi (Foligno – UC Città di Castello), Vittorio Longari (Todi – UC Città di Castello).