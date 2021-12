"Luci di speranza a Montefalco", ecco il programma di Natale

Coinvolte le associazioni e le strutture museali

“Luci di Speranza a Montefalco”. E’ questo lo slogan della rassegna “C’era una volta…a Natale” in programma dall’8 dicembre al 9 gennaio che prevede eventi culturali e enogastronomici e momenti natalizi dedicati ai bambini.

Il coinvolgimento della biblioteca

Sabato 11 dicembre alle 16.30 nella biblioteca comunale in programma “Un FAVOLoso Natale in biblioteca” con la lettura della storia ‘Le letterine di Babbo Natale’ e altri bellissimi albi illustrati. Saranno decorate le letterine e spedite al Polo Nord dalla speciale Christmas Mail Box che resterà in biblioteca fino al 24 dicembre. Prenotazione al numero 329 1066722. Mail: bibliotecheunionetos@sistemamuseo.it

Al Museo San Francesco

Domenica 12 dicembre alle 17 al Museo di San Francesco andrà in scena Sinossi, performance di danza contemporanea di Freefall Dance Company, con coreografia di Sara Marinelli, e musiche originali dal vivo del maestro violoncellista Andrea Rellini. Versi originali composti e recitati dal maestro Claudio Massimo Paternò Traduttrice LIS dal vivo Claudia Guarino. Danzatori: Michele Umberto Fuso e Francesca Celesti. Sabato 18 dicembre alle 16 nella Sala degustazione Consorzio Tutela Vini Montefalco in Piazza del Comune torna l’appuntamento con Merry Sagrantino: degustazione guidata di quattro vini DOC e DOCG del territorio alla scoperta di un luogo ricco di passione e di veri e propri “gioielli enologici” da raccontare. Grazie alla guida di un esperto sommelier sarà possibile degustare un bianco, tra Montefalco Bianco DOC, Montefalco Grechetto DOC, Spoleto Trebbiano Spoletino DOC, un Montefalco Rosso DOC, e il Montefalco Sagrantino DOCG sia nella versione secca che passita. Evento a cura del Consorzio Tutela Vini Montefalco su prenotazione 0742/379590, info@consorziomontefalco.it.

“Sapori e colori: osserva, degusta, ascolta” è il titolo dell’evento di domenica 26 dicembre alle 17 al Complesso Museale San Francesco di Montefalco: un’esperienza di visita unica ed inconsueta dove l’arte di Benozzo Gozzoli si incontra con l’arte vinifica del Sagrantino, attraverso la degustazione dei vini della denominazione Montefalco DOC e DOCG ed il racconto di uno dei maggiori capolavori del rinascimento italiano. Un viaggio emozionante per gli occhi ed il palato, alla scoperta di un territorio e delle sue eccellenze. Degustazione guidata con servizio di Sommelier dei vini delle cantine aderenti all’iniziativa de “La Strada del Sagrantino”. Evento a cura di Maggioli Cultura, su prenotazione: 0742379598, museomontefalco@gmail.com.

Gli appuntamenti al Complesso Museale

Il 2022 si apre con un nuovo appuntamento al Complesso Museale San Francesco di Montefalco: domenica 2 gennaio alle 17 in programma “Degustazione con delitto al museo”, un “gioco teatrale interattivo: la degustazione si tinge di giallo!”. Un mistero aleggia nelle sale del Museo e sarete voi a scoprire chi è l’assassino. Serviranno tutte le vostre capacità investigative per risolvere questo intricato caso tra gli splendidi affreschi di Benozzo Gozzoli e gli ottimi vini in degustazione. Seguirete le indagini in cui dovrete interrogare diversi personaggi e cercare indizi nascosti. Degustazione guidata dei vini della denominazione DOC Spoleto e DOCG Montefalco Sagrantino e visita guidata agli affreschi, con esperienza teatrale. A cura di Roompicapo, Maggioli Cultura, Consorzio Tutela Vini Montefalco, Associazione la Strada del Sagrantino. Evento esclusivo su prenotazione. Informazioni: 329/5758765 e 392/5245864, roompicapo@gmail.com; Prenotazione obbligatoria: 0742/379598, museomontefalco@gmail.com.

Il coinvolgimento delle associazioni

Giovedì 6 gennaio alle 15 in piazza del Comune torna appuntamento con la Tombolata della Befana a cura Asd Montefalco club 2008. Special Guest “La befana” che porterà caramelle per tutti i bambini. Sabato 8 gennaio alle 16, secondo appuntamento con Merry Sagrantino nella Sala degustazione Consorzio Tutela Vini Montefalco in Piazza del Comune. Degustazione guidata di quattro vini Doc e Docg del territorio alla scoperta di un luogo ricco di passione e di veri e propri “gioielli enologici” da raccontare. Grazie alla guida di un esperto sommelier sarà possibile degustare un bianco, tra Montefalco Bianco DOC, Montefalco Grechetto Doc, Spoleto Trebbiano Spoletino Doc, un Montefalco Rosso Doc, e il Montefalco Sagrantino Docg sia nella versione secca che passita. A cura del Consorzio Tutela Vini Montefalco. Prenotazione obbligatoria:0742/379590,info@consorziomontefalco.it.

Le iniziative collaterali

Per tutto il periodo della rassegna “C’era una volta…a Natale” saranno inoltre possibile partecipare ad una serie di iniziative collaterali: “Occhio a Benozzo!” dalle 12 alle 15.30, la formula più semplice e coinvolgente, per conoscere un capolavoro unico del Rinascimento Pittorico Italiano. Visita guidata di approfondimento alla scoperta del ciclo pittorico di Benozzo Gozzoli dedicato alla vita di San Francesco d’Assisi, svelandone dettagli e particolari Info e prenotazioni: Complesso Museale San Francesco Montefalco, 0742379598, museomontefalco@gmail.com; il Mercatino di Natale a cura della Parrocchia di San Bartolomeo al Priorato in Piazza Dante, 1. Un mercatino natalizio con tante idee regalo e oggetti natalizi all’insegna della solidarietà. Il mercatino rimane aperto nei seguenti giorni: il 5, 8, 11, 12, 18, 19 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.