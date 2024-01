Lotteria Italia, stasera l'estrazione dei biglietti vincenti. In Umbria boom di vendite - Tuttoggi.info

Lotteria Italia, quando c'è l'estrazione dei biglietti vincenti. Tra gli autori dei tagliandi c'è anche un artista umbro

Grande attesa per l’estrazione dei biglietti della Lotteria Italia 2023, in programma stasera – sabato 6 gennaio 2024 – durante la speciale puntata della trasmissione “Affari Tuoi” in onda su Rai Uno a partire dalle 20.35. Con il tagliando da 5 euro sarà possibile vincere fino a 5 milioni di euro, ma ci sono anche altri quattro premi di prima categoria, a cui seguiranno quelli di importo inferiore. Secondo il regolamento della Lotteria Italia, soltanto il primo premio è già prestabilito, mentre gli altri di prima categoria e quelli di seconda e terza categoria vengono definiti da una commissione dedicata in base al totale dei guadagni ottenuti dalla vendita dei biglietti.

In Umbria, quest’anno, secondo quanto rende noto l’agenzia specializzata Agipronews, c’è stato un boom di biglietti della Lotteria Italia venduti. Finora sono stati staccati infatti 132.040 biglietti, il 9,9% in più rispetto allo scorso anno. La provincia di Perugia rimane davanti nella classifica delle vendite, con 70.980 tagliandi venduti (+11,1%) ma, evidenzia Agipronews, è considerevole anche la crescita a Terni dove si tocca quota 61.060 per un aumento dell’8,6%. A livello nazionale sono oltre 6,7 milioni i biglietti della Lotteria Italia venduti, un dato in crescita dell’11% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6 milioni di tagliandi.

Un dato che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha accomunato, da alcuni anni, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia. Tra gli artisti c’è anche un umbro, il folignate Luca Cisternino, grazie all’associazione Anffas per loro .