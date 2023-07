Lotteria Italia, un folignate tra gli autori dei 12 disegni scelti per i nuovi biglietti

Concorso dell'Agenzia dei monopoli e dogane “Disegniamo la fortuna” abbinato alla Lotteria Italia: Luca Cisternino di nuovo vincitore

C’è anche un folignate tra gli autori dei disegni che saranno raffigurati nei biglietti della prossima Lotteria Italia, i cui vincitori saranno estratti il 6 gennaio 2024. Per il secondo anno consecutivo, il giovane artista Luca Cisternino – grazie al sostegno dell’associazione di Trevi Anffas per Loro – è stato scelto nell’ambito del concorso “Disegniamo la fortuna”, promosso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), associato alla Lotteria Italia.

Quest’anno il tema prescelto per valorizzare l’impegno profuso dagli enti del Terzo settore nel favorire l’integrazione sociale, il benessere e il talento musicale dei partecipanti era “Disabilità e Musica”.

Nei giorni scorsi a Roma si è conclusa l’ultima fase del concorso. La Commissione giudicatrice, presieduta dall’attrice Anna Foglietta, si è riunita in Piazza Mastai, presso la sede legale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e ha individuato i disegni, realizzati da artisti con disabilità, che saranno parte integrante del biglietto della Lotteria Italia 2023 (con estrazione appunto il giorno dell’Epifania del prossimo anno). Hanno composto la giuria l’architetto Stefano Boeri, la storica dell’arte Anna Mattirolo, il regista Federico Moccia, la ballerina e coreografa Maura Paparo, il ballerino e coreografo Garrison Rochelle e l’attore Michelangelo Tommaso.

Dei 58 disegni pervenuti, i 27 che hanno superato un primo vaglio preliminare sono sottoposti alla valutazione finale della Commissione. Nel selezionare le opere vincitrici, in numero di 12 compresi gli ex aequo, la giuria ha tenuto conto del valore estetico, dell’originalità e del grado di complessità dei disegni, nonché del percorso creativo seguito e della tecnica utilizzata dai concorrenti. Gli artisti sono stati coinvolti per il tramite degli Enti del Terzo settore aderenti all’iniziativa e impegnati nel favorire l’integrazione sociale e il benessere delle persone con disabilità: Associazione Anffas per Loro, Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo di Eboli, Fondazione Trentina per l’Autismo, Associazione di promozione sociale La Sonda su Marte, Fondazione Lega del Filo d’Oro, Fondazione Istituto Sacra Famiglia, Fondazione Sospiro, Special Olympics Italia, Associazione Ultrablù, Cooperativa sociale Agorà97, Associazione Anpas Salerno, Cooperativa Be & Able, Fondazione Cervelli Ribelli Onlus, Fondazione Città della Speranza, Cooperativa Diaconia, Associazione Omphalos autismo e famiglie, Cooperativa Sociale Sant’Onofrio, Associazione Il Sogno di Geppetto, Fondazione Stefano e Angelo Donelli Onlus.

L’associazione umbra Anffas per loro, che tutela i diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazione di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, ha partecipato al concorso con 3 opere realizzate dal giovane artista Luca Cisternino. Una di queste, appunto, è risultata tra i 12 disegni vincitori e comparirà nei biglietti che saranno in vendita a partire da settembre. Per il giovane artista folignate è una nuova vittoria: già lo scorso anno era stato selezionato nell’ambito dello stesso concorso.