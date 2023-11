Lotteria degli scontrini, con una spesa da nemmeno 9 euro ne vince 25mila - Tuttoggi.info

L'ignoto fortunato ha sbancato il supermercato Emi di Cerbara (Città di Castello) con uno scontrino di soli 8,69 euro

Con uno scontrino di quasi 9 euro ne vince 25mila. La “Dea Bendata” ha baciato Cerbara, precisamente al punto vendita Emi della frazione a nord di Città di Castello.

Il fortunato cliente con una spesa di soli 8,69 euro ha sbancato il notevole premio dell’estrazione n° 56, che prevede peraltro anche 5000 euro per l’esercente. Nello scatto sono stati immortalati i 3 soci della società Sma srl, proprietaria del supermercato: le sorelle Paola e Sandra Marinelli e Orfeo Urbanelli.

Il vincitore invece non è stato ancora identificato ma visto l’importo dello scontrino e l’orario della spesa si potrebbe trattare sicuramente di uno dei tanti clienti che usufruiscono di un pasto veloce all’ora di pranzo…

La lotteria degli scontrini è un concorso a premi previsto per legge (L.232/2016) che si applica a tutti gli acquisti, di importo superiore ad 1 euro pagati a mezzo Pos, effettuati presso gli operatori obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi che hanno aderito all’iniziativa. Non ha alcun costo per il cittadino, che per partecipare deve soltanto mostrare all’esercente il codice lotteria alfanumerico di 8 caratteri generato preventivamente sul portale del concorso e pagare il suo acquisto con modalità elettronica. Sono previste estrazioni settimanali, mensili ed una estrazione annuale con premi crescenti.

Nell’estrazione annuale è previsto un premio di 5.000.000 per il cliente e di 1.000.000 per l’esercente. E’ possibile consultare la lista dei commercianti che aderiscono all’iniziativa nel sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.