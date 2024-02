Lotteria degli scontrini, a Gubbio vinti 25 mila euro | E' la seconda volta in 4 mesi - Tuttoggi.info

La vincita è arrivata ancora una volta al supermercato Emi di via della Piaggiola con una spesa di 60 euro, lo scorso ottobre nello stesso esercizio un altro cliente ha portato a casa lo stesso premio

La dea bendata bacia ancora una volta Gubbio. Un fortunato cliente del supermercato Emi di via della Piaggiola ha infatti vinto, con l’estrazione del 6 febbraio della lotteria degli scontrini, ben 25 mila euro, spendendone appena 60.

Per l’esercizio eugubino è la seconda volta in 4 mesi: già a ottobre 2023, infatti, lo scontrino di un cliente è stato estratto per una vincita dello stesso importo, a fronte di una spesa di appena 20,94 euro.

A fine 2023 la Città dei Ceri si è dimostrata più che fortunata con un maxi premio al mese in 90 giorni: a settembre è stato centrato un 5 al Superenalotto, ad ottobre Mocaiana ha festeggiato 500mila euro con un gratta e vinci e, a novembre, un eugubino ha vinto 24 mila euro al Lotto.